St-Denis : Reconduction de l'interdiction de vente de boissons alcoolisées

La Ville de Saint-Denis vous informe que, dans le cadre du prolongement de la restriction de circulation des personnes par le Préfet de La Réunion jusqu'à ce dimanche, et afin de prévenir les désordres et nuisances portant au bon ordre et à la sécurité sur son territoire, le Maire de Saint-Denis a décidé de reconduire l'arrêté d'interdiction de vente de boissons alcoolisées de toute nature, quel que soit le vendeur (supermarché, restaurant, bar, snack-bar, stations-services...) sur l'ensemble de la commune de Saint-Denis.



Cette interdiction s'applique aux dates et horaires suivants :



- Vendredi 23 novembre 2018 depuis 15h00 jusqu'au samedi 24 novembre 2018 à 8h00.

- Samedi 24 novembre à partir de 15h00 jusqu'au dimanche 25 novembre à 8h00.



Toute consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique est également interdite aux mêmes dates et horaires.