St-Denis: Prison ferme pour le triporteur

Un quinquagénaire comparaissait ce jeudi au tribunal de Champ-Fleuri, pour des faits d’agression sexuelle sur deux jeunes filles.



Les derniers faits se sont déroulés au mois d'avril. L'homme a alors profité de la cohue dans le bus pour caresser une adolescente de 14 ans au niveau de l’entrejambe. Malgré la non réaction des autres passagers, suite au cri de la jeune fille, cette dernière a eu le temps (et l'idée) de prendre en photo son agresseur.



L'adolescente s'est récemment retrouvée nez à nez avec son agresseur et a alors alerté la police. Les agents ont ainsi fait le lien avec une autre affaire concernant une jeune fille de 17 ans, qui avait également fourni une photo à sa plainte.



Le quinquagénaire a immédiatement pris la direction de Domenjod, où il purgera une peine de 16 mois, dont huit avec sursis. Son nom a été enregistré dans le fichier des auteurs d'infraction sexuelle. A sa sortie de prison, l'homme a également obligation de se soigner et interdiction de fréquenter les bus du chef-lieu.