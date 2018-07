St-Denis: Prison ferme pour avoir mordu un policier

Le 20 juillet dernier, un jeune SDF est interpellé par les forces de l'ordre à La Montagne pour des faits de violence et d'extorsion sous la menace d'une arme. Il comparaissait ce matin devant le tribunal de Champ Fleuri dans le cadre de la comparution immédiate. Il devait également répondre de violence sur personne dépositaire de la loi.



Fraichement sorti de détention depuis moins de 15 jours, Jean-René, 26 ans, vit à La Montagne dans une usine désaffectée. Dans l'après-midi de vendredi, déjà bien alcoolisé, il commence par tenter de dérober de l'alcool chez Case Lagon à trois reprises. Repoussé à chaque fois par le propriétaire, Il réussira finalement à dérober une canette de bière.



Continuant de boire tout au long de la soirée, J-René pénètre vers minuit quinze dans une propriété dont le portail ferme mal. Muni d'un couteau de cuisine de 30 cm, il entre dans l'habitation. Une famille de quatre personnes, dont un bébé de 2 mois et demi, est présente sur place.



L'homme surprend J-René qui le menace un couteau à la main



Alerté par le bruit, l'homme surprend J-René qui le menace un couteau à la main pour lui réclamer de la nourriture. Le chef de famille lui demande à plusieurs reprises de poser son arme. Finissant par obtempérer, le prévenu est maitrisé d'une clé de bras par le propriétaire qui le reconduit tant bien que mal à l'exterieur de sa maison. C'est sans compter sur la détermination de J-René qui revient à la charge muni de deux rondins de bois réclamant au propriétaire ses affaires qu'il aurait oublié dans la maison.



Une fois encore, l'homme réussit à lui faire entendre raison, J-René pose les rondins. Le père de famille tente alors de le maitriser en attendant l'arrivée de la police. Une bagarre éclate occasionnant une ITT de 1 jour pour la victime. À l'arrivée des forces de l'ordre, bis repetita, le prévenu qui refuse de se laisser interpeller, se bat avec deux d'entre eux. Il mord un agent de police jusqu'au sang, laissant une plaie ouverte, occasionnant une ITT de 8 jours. Il sera relevé un taux de 0,88 g/l de sang plusieurs heures après son interpellation.



La partie civile explique que l'agent de police est maitre chien et que c'est la première fois en 22 ans de services qu'il est blessé de la sorte. La procureure note que le prévenu doit avoir une grande familiarité avec l'alcool vu le taux relevé. Elle requiert 4 ans de prison dont 1 an avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans, des obligations de résidence, de soins, de formation et de travail assortis d'un maintien en détention.



J-René est déclaré coupable par le président qui le condamne à 4 ans de prison dont 2 avec sursis mise à l'épreuve et prononce le maintien en détention assorti des obligations demandées par la procureure. Présents à l'audience, les syndicats de police se sont montrés satisfaits de la tolérance zéro dont la cour a fait preuve.