St-Denis : Pour protester contre les SDF en métropole, ils obligent le CNARM à fermer

Ils n’étaient que deux ce vendredi matin à manifester mais visiblement assez nombreux pour faire fermer les grilles du CNARM à Saint-Denis.



Ces deux manifestants pacifistes ont accroché des pancartes appelant à une prise de conscience sur le rôle néfaste, selon eux, de l’organisme public en charge de faciliter la mobilité des ultra-marins en recherche d’emploi.



"Plus de 60 ans que les jeunes Réunionnais sont déportés vers l’Hexagone. Aujourd’hui, nous avons des jeunes dans la rue à Paris. Il faut dénoncer ce que le CNARM fait, avec la complicité des élus. On est en train de confronter nos enfants à partir vers l’Hexagone et perdre tout l’enrichissement qu’il y a ici", évoquent ainsi les manifestants qui ont eux-mêmes eu affaire au CNARM.



Cette action s’est déroulée symboliquement ce vendredi alors que dans les locaux du CNARM, un représentant d’une entreprise organisait une session de recrutement pour des postes d’intérimaires dans une usine en métropole.