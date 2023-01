La grande Une St-Denis : Piétonne mortellement renversée par une voiture à Deux Canons, la conductrice était alcoolisée

Ce samedi vers 5h30, une trentenaire a été percutée de plein fouet par un véhicule qui venait de Ste-Marie alors qu'elle traversait la trois voies au niveau de la station service de Deux Canons. Deux heures après l'accident, la malheureuse est décédée. La conductrice est en garde à vue et devrait répondre de faits d'homicide involontaire avec une circonstance aggravante. Par IS - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 20:10





Ce samedi matin vers 5h30, une femme de 32 ans a été renversée en traversant la trois voies au niveau de la station service Ola dans le quartier de Deux Canons à St-Denis. Le véhicule venait de Ste-Marie. Selon nos informations, la conductrice était alcoolisée. Elle n'aurait pas vu la piétonne frappée de plein fouet. A l'arrivée des secours, le pronostic vital de cette dernière était engagé. Conduite au CHU de Bellepierre, elle est décédée deux heures plus tard.Placée en garde à vue au commissariat de Malartic, la chauffarde pourrait être déférée demain devant le parquet du Nord et être mise en examen pour homicide involontaire avec une circonstance aggravante. Son taux d'alcoolémie était proche d'1gr/l au moment du drame.