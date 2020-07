A la Une . St-Denis: Pas d'abattage prévu pour le tamarin bicentenaire de la rue de Montreuil

Répondant à l'appel du Kolektif Tamarin (KOL-TAM), des riverains du quartier de Montreuil à Saint-Denis et membres du collectif se sont rassemblés ce mercredi devant le tamarin bicentenaire situé à l'angle de la rue éponyme et de Sainte-Marie, et qui a vu passé des générations de Dionysiens. Si l'affaire pourrait paraître être anecdotique, elle ne l'est pas aux yeux de ces habitants mobilisés qui souhaitent préserver ce qu'ils appellent "un poumon vert" en plein centre-ville. Par Sarah Minatchy - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 09:01 | Lu 391 fois

Le Kolektif Tamarin (Kol-Tam) s’est constitué il y a six mois autour de la protection de cet arbre remarquable déjà menacé. Malgré plusieurs demandes d'entrevues et d'explications sur l'avenir de cet arbre, le Kolektif dénonce l'absence de communication de la part des services de la mairie de Saint-Denis.



Pas d'abattage mais un simple élagage



Après la mobilisation de KOL-TAM, cette dernière a décidé de rencontrer les manifestants, leur expliquant qu'aucun abattage de cet arbre bicentenaire n'était prévu et parle de "confusion". "Il ne s'agit pas d'un abattage mais d'un élagage pour soin", explique la municipalité dionysienne. "Nous sommes en contact avec le collectif depuis très longtemps et le dernier échange remonte à hier pour évoquer cette mauvaise interprétation", assure la collectivité.



Une réunion entre le Kolektif Tamarin et la mairie de Saint-Denis est prévue "soit fin juillet soit au mois de septembre" indique cette dernière.











