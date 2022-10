Communiqué St-Denis : Ouverture du vote pour la seconde édition du budget participatif

Des idées pour rendre Saint-Denis plus belle, les dionysien.nes en ont plein la tête. La nouvelle et dernière étape du budget participatif 2022 va débuter. L’ensemble des 143 idées sont passées au crible des services de la ville et 37 ont été validées techniquement, juridiquement et financièrement. Après cette longue phase d’analyse des projets, qui a duré du 6 juin jusqu’au 23 octobre, il est désormais temps de passer aux votes. Par NP - Publié le Lundi 24 Octobre 2022 à 17:06





Saint-Denis, ville citoyenne et d’hyper-proximité, tend à poursuivre le développement de son territoire en étroite collaboration avec ses citoyens. La Ville de Saint Denis a initié́ le tout premier Budget Participatif de La Réunion, mais aussi des Outre-Mer, en 2021. Le Budget Participatif donne la parole aux Dionysien.ne.s, les fait s’impliquer dans la vie de la ville et rend ainsi concret ce qu’ils imaginent pour leur quartier.



Chaque année, Saint-Denis consacre un budget de 1,5 million d’euros pour donner vie aux projets de ses habitants. Au total, ce sont près de 10 millions qui vont être déboursés pour le réaménagement de la ville au cours de la mandature. C’est l’un des budgets les plus importants de tout l’Hexagone.



La réalisation des projets débutera à la suite de ces votes pour se terminer en 2024.



Jean-François Hoareau, 1er adjoint, Élu au Budget Participatif : "Il y a eu moins de projets déposés, mais plus de projets retenus, comparé à l'an passé, les citoyens ont mieux compris et ont davantage été accompagnés. Le Budget Participatif est l'occasion de pouvoir choisir et participer à la vie de votre quartier, à la vie de votre ville, c'est l'opportunité de faire passer vos idées à travers notre action politique. J'espère évidemment qu'un maximum de Dionysien.ne.s voteront car ce sont des projets portés par les citoyens eux-mêmes." Cette phase cruciale se déroulera du 24 octobre au 30 novembre. Les Dionysien.ne.s pourront ainsi voter pour leur(s) favori(s) parmi les 143 projets. Chaque citoyen pourra voter jusqu'à 5 projets, du préféré au moins préféré, en se rendant sur bp.saintdenis.re . L'objectif est de tripler les 640 votes de l'an passé.