Communiqué St-Denis : Ouverture de la campagne de subventions 2022 aux associations dionysiennes

Dans le cadre du soutien aux associations dionysiennes, la ville des Saint-Denis indique les modalités de dépôts des demandes par le communiqué suivant : Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 26 Juillet 2021 à 16:19

lités



Capitale de femmes et d’hommes de talent, Saint-Denis se mobilise pour les actions et les projets en faveur de la jeunesse, la santé, la culture, l’intergénérationnel, l’éducation et l’écologie en accompagnant les activités sportives, culturelles, éducatives et de loisirs.

Ces piliers complémentaires fondent les politiques de la Ville. Grâce à ce maillage et à une intense coopération avec les acteurs associatifs, les enjeux prioritaires du territoire sont identifiés pour une mise en œuvre d’actions rapides, agiles et efficaces.



Pour Brigitte Adame, adjointe déléguée à la Vie Associative : "Afin de permettre aux associations de travailler au plus près des habitants, la ville de Saint-Denis développe des processus innovants. Dans le même temps, la Ville innove dans son approche de la démocratie participative, afin de permettre une synergie entre les citoyens du tissu associatif ainsi qu’avec tous les partenaires qu’il accompagne. Il s’agit de développer toutes les formes d’intelligence, ce qui permettra à chacune et à chacun de prendre toute sa place".



Au total, 34,3 millions d’euros de soutien sont portés aux acteurs associatifs de Saint- Denis en 2021. Un budget considérable, qui traduit la mobilisation de la Ville pour une démarche multi-partenariale, en faveur de la cohésion sociale, du développement territorial et de la participation citoyenne des Dionysiens.



Pour apporter des réponses sur-mesure, la Collectivité coopère avec ceux qui œuvrent au plus près des publics cibles : près de 472 associations sont ainsi soutenues par la Ville en 2021.



Grâce à cette nouvelle campagne, les projets se consolideront, pour un renforcement de l’accompagnement des publics à travers l’ensemble du territoire. La Collectivité intensifie toujours plus sa démarche de co-construction avec le tissu associatif, pour le développement des quartiers et le bien-être de ses concitoyens. Avec toujours au cœur de ses valeurs, la fraternité, le bien-vivre et le développement durable.



MODE D’EMPLOI



1. Se rendre sur la plateforme en ligne



Date limite d’envoi : Vendredi 27 août 2021" "Engagée pour le dynamisme associatif du territoire, la ville de Saint-Denis renouvelle sa campagne d’attribution de subventions, pour l’année 2022. Dès ce lundi 26 juillet et pour une durée de 1 mois, les associations candidates sont invitées à suivre la procédure numérique de demande de subventions.Capitale de femmes et d’hommes de talent, Saint-Denis se mobilise pour les actions et les projets en faveur de la jeunesse, la santé, la culture, l’intergénérationnel, l’éducation et l’écologie en accompagnant les activités sportives, culturelles, éducatives et de loisirs.Ces piliers complémentaires fondent les politiques de la Ville. Grâce à ce maillage et à une intense coopération avec les acteurs associatifs, les enjeux prioritaires du territoire sont identifiés pour une mise en œuvre d’actions rapides, agiles et efficaces.Pour Brigitte Adame, adjointe déléguée à la Vie Associative : "Afin de permettre aux associations de travailler au plus près des habitants, la ville de Saint-Denis développe des processus innovants. Dans le même temps, la Ville innove dans son approche de la démocratie participative, afin de permettre une synergie entre les citoyens du tissu associatif ainsi qu’avec tous les partenaires qu’il accompagne. Il s’agit de développer toutes les formes d’intelligence, ce qui permettra à chacune et à chacun de prendre toute sa place".Au total, 34,3 millions d’euros de soutien sont portés aux acteurs associatifs de Saint- Denis en 2021. Un budget considérable, qui traduit la mobilisation de la Ville pour une démarche multi-partenariale, en faveur de la cohésion sociale, du développement territorial et de la participation citoyenne des Dionysiens.Pour apporter des réponses sur-mesure, la Collectivité coopère avec ceux qui œuvrent au plus près des publics cibles : près de 472 associations sont ainsi soutenues par la Ville en 2021.Grâce à cette nouvelle campagne, les projets se consolideront, pour un renforcement de l’accompagnement des publics à travers l’ensemble du territoire. La Collectivité intensifie toujours plus sa démarche de co-construction avec le tissu associatif, pour le développement des quartiers et le bien-être de ses concitoyens. Avec toujours au cœur de ses valeurs, la fraternité, le bien-vivre et le développement durable.1. Se rendre sur la plateforme en ligne www.saintdenis.re/AssociationsSubventions 2 . Compléter le formulaire et constituer le dossier numérique.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité