A la Une . St-Denis : Les orientations budgétaires et le budget primitif au menu du conseil municipal

Le conseil municipal de Saint-Denis s'est réuni pour la troisième fois cette année dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville avec un agenda assez chargé de 32 rapports à l'ordre du jour. Pour ce premier "vrai" conseil municipal depuis l'installation de la nouvelle maire du chef-lieu Ericka Bareigts, les élus ont pris connaissance des orientations budgétaires et du budget primitif 2020 et ont notamment voté le maintien des taux des impôts locaux pour 2020. Par Gaëtan Dumuids/Samuel Irlepenne sur place - Publié le Samedi 18 Juillet 2020 à 16:47 | Lu 324 fois





Le budget primitif 2020 du chef-lieu s'élève à près de 287 millions d'euros (215,58 millions d'euros pour le fonctionnement et 69, 62 millions d'euros pour l'investissement). Un budget dans la continuité de la précédente mandature explique Gérard Françoise, l'adjoint délégué aux finances et "collant parfaitement à notre cadre budgétaire, à savoir: pas d'augmentation des impôts, la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et le maintien d'un programme ambitieux d'investissement".



Une des grandes mesures qui ressort du budget primitif 2020 est la non-augmentation des impôts pour 2020. La municipalité fera donc voter en octobre la reconduction des taux appliqués en 2019 à savoir une taxe foncière sur les propriétés bâties de 23,79% et une taxe foncière sur les propriétés non bâties à 13,03%.



Les autres mesures présentées sont le maintien de la gratuité de la cantine scolaire, le financement du projet de l’Académie intergénérationnelle des Camélias à hauteur de 225 000€, la reconduction du Plan anglais pour l’apprentissage de l’anglais dans les écoles pour 700 000 euros et 2 millions consacrées aux bibliothèques et médiathèque de la ville.



Gérard Françoise se félicite de ce programme. "Finir un mandat avec une épargne nette de 13 millions d’euros, ça prouve que la ville est bien gérée", affirme celui qui a été élu dans la nouvelle équipe municipale.



Pas pour Vincent Bègue, élu de l'opposition, qui estime que les bilans présentés par la majorité sont "à l'image de l'état de la ville". "Ce ne sont pas des économies que vous faites: vous privez les Dionysiens de la modernisation de leur ville. On comprend mieux l'état de notre ville", regrette-t-il.



Une charge pas du goût de l'ancien maire, désormais conseiller municipal Gilbert Annette. "Bien sûr rien n'est parfait, mais globalement le travail a été bien fait, la maîtrise a été excellente", peste le prédécesseur d'Ericka Bareigts, qui voit une opposition "à court d'arguments".



Plutôt calme durant la séance, l’opposition n’a pas tardé à réagir par voie de communiqué :



"La nouvelle Maire a présenté ce samedi un budget 2020 totalement inadapté qui ne répond pas aux attentes des Dionysiens.

Sans surprise, elle n’a fait que reconduire les budgets précédents sans s'adapter au contexte COVID.

Ce budget est irresponsable. C'est un budget de continuité. Un budget d'héritière.

Notre groupe regrette fortement que ce budget 2020 voté en juillet ne soit pas plus ambitieux pour notre ville et qu'il ne pose pas les actes significatifs pour accompagner les Dionysiens dans leur quotidien.

La période que nous traversons est extrêmement difficile pour les familles et les entreprises.

Les conséquences de la crise se font déjà ressentir .

Il faut aujourd’hui tout mettre en œuvre pour accompagner les familles les plus modestes, pour accompagner et pour sauver les emplois.

À l'évidence ce 1er conseil municipal est un 1er acte manqué entre arrogance, amateurisme et irresponsabilité au regard de la situation.

Les élus de Saint-Denis 2026"



Avec cette signature, nul doute que le message envoyé à la maire est clair : la guerre pour les 6 prochaines années est déclarée. La première bataille devrait avoir lieu en octobre avec le vote du budget.





