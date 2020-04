Société St-Denis: Les micro-marchés forains opérationnels indique la municipalité



Suite à l'annonce du Maire de Saint-Denis et l'ouverture partielle des premiers micro-marchés forains, la Ville de Saint-Denis confirme sa volonté de participer à l'approvisionnement de proximité des Dionysiennes et des Dionysiens en fruits et légumes.



Ce premier jour d'ouverture a vu 9 micro-marchés se tenir. Certains forains n'ont pu être opérationnels faute d'approvisionnement au marché de gros, d'autres ont besoin de plus de temps pour s'organiser. C'est un début et nous comptons sur une mobilisation des forains sur la totalité des sites. L'engouement et la présence des Dionysiens devant les écoles nous confortent dans l'idée que nous sommes sur la bonne voie pour satisfaire leurs besoins quotidiens en toute sécurité.



Nos installations, tant techniques que sécuritaires, sont opérationnelles et nos agents mobilisés sur le terrain. Nous poursuivons donc nos efforts pour que l'ensemble de ces marchés soient opérationnels dès ce vendredi de 8 heures à 11 heures.



Pour cela nous lançons également un appel à tous les forains, désirant s'associer à notre démarche. Cette expérimentation, comme dans toute situation de crise et d'urgence, a rencontré là son lot de difficultés. Ce projet ambitieux trouvera son aboutissement dans l'adhésion de tous.



Nous avons assuré le point primordial en ce qui nous concerne : la sécurité des Dionysiens.



Les portes de nos micro-marchés sont donc ouvertes à tous les forains et agriculteurs que nous invitons à contacter notre Direction Économie de Proximité (0262 40 04 36) pour de rapides formalités. Nous tenons également à rappeler que l'ensemble des emplacements est totalement gratuit pour les forains.



Nous vous donnons donc rendez-vous ce vendredi 03 avril dès 8h00 sur nos prochains micro-marchés forains ! Après l'ouverture de 9 micro-marchés forains, la mairie de Saint-Denis lance un appel aux forains pour que ces derniers occupent la totalité des sites dès ce vendredi. "Ce projet ambitieux trouvera son aboutissement dans l'adhésion de tous", assure la municipalité du chef-lieu:







