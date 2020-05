A la Une ... St-Denis : Les makotes aussi sont déconfinés Tout comme le reste de la population réunionnaise, les makotes sont déconfinés depuis lundi, et profitent de cette liberté retrouvée pour de nouveau polluer nos précieux paysages. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 15:42 | Lu 150 fois

C’est du côté du quartier de La Montagne à Saint-Denis, qu'une habitante a pu constater ce triste spectacle: des emballages de fast-food par dizaines, abandonnés dans la nature à proximité du kiosque du Cap Bernard.



"J'en ai assez de voir ça", nous confie-t-elle exaspérée. "C'est la même chose du côté de La Vigie et au Parc de Ruisseau Blanc."



Ce quartier des hauts du chef-lieu semble avoir été pris d'assaut par les makotes depuis le déconfinement.





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur