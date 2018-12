St-Denis : Les lycéens manifestent au Moufia, intervention des forces de l'ordre

Les lycéens manifestent dans le secteur des lycées Georges Brassens et l'Horizon à Saint-Denis.



La circulation dans le secteur du giratoire du Moufia a été perturbée. La route a été bloquée à l'aide de poubelles et de galets.



Les forces de l'ordre sont sur place. Elles ont dû intervenir suite aux débordements. Selon nos informations, une personne a été interpellée. Les élèves ont été confinés dans les deux établissements.



D'autres lycées de l'île sont concernés ce jeudi par de nouvelles mobilisations, notamment à Saint-André et à La Possession.



Régis Labrousse sur place