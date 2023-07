St-Denis : Les greffiers maintiennent leur grève, soutenus par les autres magistrats

La colère ne s'estompe pas dans les tribunaux. Depuis plusieurs semaines, les greffiers de La Réunion et de l'Hexagone sont en grève. Ils s'estiment particulièrement lésés par la nouvelle grille indiciaire qui est proposée par le ministère de la Justice.

En cause, les techniciens de procédures se voient proposer une augmentation de 50 euros bruts par mois, mais couplée à un abaissement d'échelon.



Si une légère amélioration est ressortie de la rencontre entre les syndicats et le ministère, qui accepte des négociations, "reste à savoir où cela va aboutir. Nous restons très réservés sur la suite qui peut être donnée à notre mouvement" explique Corine liegeard, greffière au tribunal de Saint-Denis.



Ce jeudi, les greffiers ont reçu le soutien des autres robes noires. "Aujourd'hui, les magistrats sont descendus en force pour nous soutenir. Les avocats étaient présents également. Cela prouve que notre mouvement est compris, qu'on est soutenu et cela nous donne la force de continuer" poursuit-elle.



La période de vacation ayant mis en pause les audiences, le mouvement n'impacte pas totalement le déroulement de la Justice. "Nous continuerons à nous montrer sans faire de blocages. Il est évident qu'au fur et à mesure des négociations qui vont avoir lieu d'ici la rentrée, nous ferons des points pour voir quelle décision sera prise pour la rentrée de septembre" prévient Corine Liegeard.



Ils souhaitent également une assemblée générale extraordinaire des greffiers afin de définir ce qui pourrait être mis en œuvre en cas de fin de non-recevoir du garde des Sceaux.