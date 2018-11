St-Denis: Le violent bagarreur a pris la direction de la prison

Cet homme de 42 a la fâcheuse tendance de régler ses comptes toujours de la même manière... Par la violence et la bagarre.



Le dernier fait en date remonte au 2 mai dernier. Ce dernier s'est déroulé sur le parking de la CGSS à Château Morange. Il tentait de régler un banal contentieux avec un autre homme avec lequel il avait déjà eu l'occasion de s'expliquer. Mais cette fois-ci la dispute va plus loin... et en vient au sang.



La victime reçoit quatre violents coups de couteau. Résultat: 24 points de sutures et elle écope de 30 jours d'ITT.



Le quadragénaire a été entendu ce vendredi dans le cadre d'une comparution immédiate. Il devait également avouer l'arme avec laquelle il avait commis ces violences. Selon lui, cela serait "sa bague", cependant cela serait "plutôt un couteau pour les témoins de la scène, ou un tournevis pour les enquêteurs", révèle le JIR.



L'agresseur de 42 ans n'en est pas à son premier coup d'essai et a déjà un lourd casier judiciaire derrière lui. D'autant qu'il que cette bagarre du mois de mai ne semble pas avoir été la dernière en liste... L'homme s'est présenté à la barre ce vendredi, le bras dans le plâtre. Le président du tribunal lui a même posé la question "vous avez déjà tué quelqu’un?".



Le tribunal a donc pris la décision de l'envoyer directement en prison à Domenjod, où il devrait y séjourner au moins pour les 18 mois à venir.