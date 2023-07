St-Denis : Le programme des vacances scolaires

Le communiqué :



Gramounes, marmailles ou encore personnes porteuses de handicap, Saint-Denis, Ville fraternelle, a à coeur d’offrir les mêmes droits à tous. C’est pourquoi, le cheflieu dispose de dispositifs dédiés et adaptés, comme pour la jeunesse dionysienne. Considéré comme l’avenir réunionnais, Saint-Denis fait de la jeunesse une priorité. Pendant les vacances scolaires, différents dispositifs sont mis en place, que ce soit les Vacances Éducatives en Pied d’Immeubles (VEPI), les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) ou encore les centres d’hébergement.



Depuis le confinement, pour tenter de répondre au mieux en besoin des marmailles dionysiens, la Ville a mis en place les Vacances Éducatives en Pied d’Immeubles (VEPI) pour les jeunes de 6 à 11 ans. Le but est de favoriser l’épanouissement de nos marmailles à travers des activités aussi bien culturelles, sportives que de loisirs directement en bas de chez eux. Les journées se composent en deux temps, d’un côté la révision des notions fondamentales des matières principales, afin de permettre la reconnexion progressive avec le milieu scolaire, et d’autre part, l’apprentissage de manière ludique et différente, afin de leur permettre de reprendre confiance en eux. Elles sont proposées aux publics les plus fragiles, toujours pour 10 euros par enfants pour les 3 semaines de vacances scolaires, soit 15 jours du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h.



Du 17 juillet au 4 août, 504 enfants sont inscrits dans 23 VEPI. Sur cette période, plus de 300 heures d’activités, d’ateliers et d’apprentissages seront proposées à ces marmailles dionysiens : des ateliers floraux, de peinture, audiovisuels, de sports mécaniques, de santé, scientifiques, sportifs…ou encore en lien le patrimoine réunionnais. Cette année, de nouvelles activités comme le cirque et le théâtre viennent s’ajouter à celles déjà existantes. Elles auront lieu dans diverses écoles, centres aérés, gymnases ou autres locaux associatifs, mis à disposition des associations dionysiennes et de la SPL OPE. Depuis 2020, 3400 enfants ont pu bénéficier des VEPI.



Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) sont également une option pour nos jeunes, dès 3 ans. Près de 100 nouvelles places ont été créées par rapport à l’an dernier. 14 associations organisent ces ACM, dont 2 les accueillent au sein même de leurs structures. Sur la même semaine du 17 juillet au 9 août, des ACM pour les adolescents de 12 à 17 ans sont également mis en place. Dans le même temps, deux séjours sont organisés dans des centres d’hébergement de la Ville, le centre de lecture du Brûlé, du 7 au 9 août et le centre Jacques Tessier à Saint-Gilles-les-bains, du 24 juillet au 4 août.



Chaque marmaille pourra profiter de journées de partage, de convivialité et de bonheur, avant de retourner sur les bancs de l’école. En effet, au-delà de favoriser l’hyper-proximité, les VEPI et les ACM s’intègrent parfaitement dans les valeurs de l’école du bonheur.



Brigitte Adame, 2ème adjointe à la Maire de Saint-Denis :

« Pendant leur scolarisation, les enfants ont 4 ans et 8 mois de vacances et certains ont la chance de bouger, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, mais d’autres n’ont pas cette chance. La crise sanitaire a encore plus fragilisé les familles considérées comme vulnérables, c’est pour cela que nous prenons en charge les VEPI, pour offrir des vacances à tous les marmailles. C’est le principe même de l’École du Bonheur. Au-delà des grands projets, la Ville a la volonté de transformer également à travers l’humain avec comme porte d’entrée l’école car nos enfants d’aujourd’hui vont devenir les citoyens de demain. »