A la Une .. St-Denis : Le père violent frappe toute la famille, tout le temps

Un Dionysien était jugé ce vendredi pour des violences habituelles sur sa femme et ses enfants. Par Soe Hitchon - Publié le Samedi 7 Novembre 2020 à 10:51 | Lu 143 fois

J.J, 27 ans, est un violent. Ce n’est ni la faute de l’alcool, ni des drogues: Il "perd son sang froid" et devient incontrôlable. Jusqu’en mai, il était en prison – son casier contient en effet 10 condamnations pour violences – et en sortant, il se reprend les mauvaises habitudes. Les claques, coups de poing, de savates et de ceinture volent ; que ce soit sur la mère enceinte ou les trois petits, âgés de 2 à 8 ans. Leur traumatisme leur a valu 15 jours d’ITT par le médecin.



Les enfants ont peur de leur père et c’est le cas de le dire. Quand ce ne sont pas les coups, ce sont les douches froides et les menaces. Ce père, jugé devant le tribunal correctionnel ce vendredi en comparution immédiate, se décrit comme "strict" "au sang chaud". Un caractère qui entraîne anxiété, prostration et agitation chez les enfants, note le psychologue. Le plus âgé affirme craindre que leur père les tue.



Pour le garder à distance de ses victimes, un logement lui avait été octroyé dès sa sortie de prison en mai. Le père violent est très vite rentré chez sa compagne. C'est maintenant elle qui s'est retrouvée à chercher un logement d'urgence.



La terreur de la famille a été condamnée à trois ans de prison ferme ainsi qu'un an de prison (révocation d'un sursis précédent), soit quatre ans en tout.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité