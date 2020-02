St-Denis : Le passager de l'Audi A3 en fuite interpellé par la police

Tôt ce matin, aux alentours de 7h, dans la commune de Saint-Denis, les forces de police ont reçu un appel de secours au 17 en raison d'un véhicule qui, ayant percuté un autre véhicule en mouvement, avait pris la fuite. Le conducteur conduisait dangereusement sur la route du Littoral en direction de Saint Denis.



Un équipage de police repère le véhicule et somme le conducteur de s'arrêter. L'homme au volant commet un refus d'obtempérer et percute encore 3 autres véhicules dans sa fuite. Quelques minutes plus tard, après avoir abandonné le véhicule à l'entrée du chef lieu, les hommes du SIAAP (Service d'Intervention d'aide et d'assistance de proximité) interpellent le passager dans le quartier du Bas de la Rivière. Le véhicule, une Audi A3, a été mis en fourrière.



Le conducteur qui a pris la fuite est toujours activement recherché par les services de police.