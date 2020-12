Société St-Denis : Le nouveau calendrier des marchés forains

En raison des fêtes de fin d’année la municipalité de Saint-Denis a décidé d’avancer d’une journée les marchés forains des quartiers du Chaudron et des Camélias. Par Aglae Hoarau - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 10:50 | Lu 124 fois





Cependant, celui des Camélias et du Chaudron sont avancés d’un jour les dates suivantes : le marché forain du Chaudron du 20 décembre est avancé au samedi 19.

le marché forain des Camélias du 25 décembre est avancé au jeudi 24.

le marché forain des Camélias du 1er janvier est avancé au jeudi 31 décembre. Dans un communiqué, la mairie de Saint Denis annonce que le marché de La Source est maintenu.Cependant, celui des Camélias et du Chaudron sont avancés d’un jour les dates suivantes :





Publicité Publicité