St-Denis: Le harceleur fou toujours en liberté

Ensemble il y a plusieurs dizaines d'années alors qu'ils étaient encore au collège, l'homme, aujourd'hui âgé de 45 ans, semble ne toujours pas avoir oublié cet amour de jeunesse.



Ils s'étaient de nouveau rencontrés au détour d'une rue, mais la femme est désormais mariée. L'homme s'en prend alors au pare-brise de sa voiture. Les choses se sont finalement terminées à l'amiable... Pour ce soir-là.



Il y a à peine deux ans, ils se retrouvent à la piscine. Ce dernier lui demande 10 euros, qu'elle refuse fermement. Mais l'homme, qui a réussi à se procurer son numéro de téléphone, finit par harceler son ancienne compagne. "Des dizaines de coup de fil au compteur. 52 rien qu'en octobre", confie le JIR.



Il finit même par se rendre à son domicile et menace sa famille. "Armé d'une hache, il entreprend de défoncer la porte tout en jurant de la tuer, de s'en prendre à son époux handicapé et à ses enfants", précise le JIR.



Le quadragénaire est jugé par le tribunal correctionnel. Résultat: une simple peine de huit mois de prison avec sursis. Alors que l'homme lui-même exprimait le besoin de se soigner.



Alors qu'elle "ne dort plus la nuit depuis qu'il a ressurgi dans sa vie", l'enfer quotidien a continué pour la femme jusqu'au 29 octobre dernier, le jour où le harceleur a pu être interpellé.



La procureure-adjointe, Bérengère Prud'homme a demandé un an de prison dont six mois avec sursis avec obligation de soins, sans aucun contact avec la victime. Mais ce dernier est finalement ressorti libre du tribunal.



Le juge a condamné le prévenu à "dix mois de prison dont huit avec sursis et en ne révoquant que deux mois de prison avec sursis. Ce qui fait quatre mois ferme et sans mandat de dépôt", précise le JIR.