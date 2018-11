St-Denis : Le groupe de l’opposition municipale appelle à une "prise de responsabilité de l’ensemble des élus"

Le groupe de l’opposition municipale à Saint-Denis a tenu une conférence de presse ce vendredi à 13h30 en son local, rue de Nice.



Cette conférence de presse s’inscrit dans la perspective du Conseil Municipal devant se tenir ce Vendredi 23 novembre 2018 et dans le contexte des évènements dramatiques associés au mouvement des Gilets Jaunes.



L’opposition municipale regrette que le Maire n’ai pas donné suite à la demande du groupe de l’opposition municipale soit de reporter la tenue de ce conseil en plein marasme du fonctionnement de la vie sur l’île ce jour, soit de modifier l’ordre du jour pour consacrer la séance du conseil municipal au sujet actuellement important : quelles réponses les élus de la ville de Saint-Denis peuvent apporter à leurs administrés, citoyens, entreprises qui souffrent de la paralysie de la première ville d’outre-mer depuis bientôt une semaine ?



Cette demande, nous apparaît légitime dans ce contexte. Et à situation exceptionnelle elle apparaît être une réponse exceptionnelle aux enjeux du moment : les dionysiennes et dionysiens attendent de leurs élus en ce moment grave, une autre posture que celle consistant à se réunir dans une salle pour discuter d’éléments techniques, d’expropriation, du format des guirlandes de noël, voir d’orientations budgétaires dont les contours risquent de fortement évoluer dans les prochains jours étant données les revendications posées par nos concitoyens.



Dans ce cadre, le groupe de l’opposition municipale :



D’une part, regrette que le choix de la majorité municipale, conduite notamment par son Maire et plusieurs conseillers municipaux, soit de s’enliser dans un monceaux d’incohérences et de turpitudes poussant les citoyens à ne plus croire en l’action politique : car, comment espérer le contraire, lorsque, celle ou ceux qui se sont faits élire sous l’étiquette du gouvernement actuel ou ont soutenu le candidat à la présidentielle devenu président de la République, sont aujourd’hui les premiers à se dédouaner de sa politique et des décisions qu’ils ont elle-même ou eux-mêmes soutenues, rapportées et votées à l’Assemblée Nationale ? Comment mobiliser le soutien des citoyens quand, après 20 ans d’expérience de gestion municipale par l’actuelle majorité, plusieurs quartiers de la ville demeurent marqués par les stigmates de la violence, de la pauvreté, de l’abandon…?



D’autre part, et au contraire, appelle de toutes ses forces à un rassemblement de TOUS les élus de la ville pour apporter une réponse commune aux demandes des habitants de la ville : sur la sécurité, la propreté, les services de la vie quotidienne, les services publics à rendre au public,…



En ces temps difficiles mais ô combien source d’opportunités pour notre île en général et pour la ville de Saint-Denis en particulier, le groupe de l’opposition municipale appelle à une prise de responsabilité de l’ensemble des élus de la ville pour travailler à une cohérence de l’action publique territoriale à tous les niveaux et avec toutes les décideurs de politiques publiques.