St-Denis: Le gérant d'une pizzeria violemment agressé par un caïd affamé

La scène qui s’est déroulée lundi soir à la pizzeria Monsieur Pizza aurait pu être bien plus dramatique. Si le gérant a été blessé et choqué, il a heureusement échappé à de graves blessures. Alors que la pizzeria était en train de fermer et qu’il mangeait son repas avant de rentrer chez lui, un individu, connu dans le quartier, arrive. Il commande une pizza. "On est fermé", lui répond le gérant. Cela ne lui plaît pas. Il aurait donc réclamé une pizza gratuite. Ce que le prévenu nie. Le ton monte. Il finit par s’emparer d’un poing américain et d’un couteau avant de revenir, accompagné de son cousin. Le gérant tient un rouleau à pâtisserie dans la main. L’énervé lui lance alors le couteau dessus. Il est blessé à la poitrine, ce qui lui vaudra une ITT de 4 jours.



Les images de la caméra de vidéosurveillance sont enregistrées et les deux hommes interpellés. "C’est dommage qu’on n’entende pas ce que dit le gérant sur les images", affirme le cousin devant le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri où les deux hommes sont jugés en comparution immédiate. Ils disent avoir été provoqués. Mais le gérant, ému, affirme n’avoir "jamais vu ça" en 17 ans de travail au Chaudron. Le prévenu, quant à lui, compte 20 condamnations sur son casier judiciaire. Sorti il y a deux ans d’une détention de 3 ans pour violences, il affirme : "J’avais pas l’intention de faire ça ce jour-là".



Il a été condamné à 4 ans de prison. Son cousin repart libre avec 6 mois de prison avec sursis.