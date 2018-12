Gilets Jaunes St-Denis: "Le collectif des Gilets Jaunes des Quartiers" poursuit ses actions "Loin d’être satisfait" par les annonces successives faites par la ministre des Outre-mer, le collectif des Gilets Jaunes des Quartiers entend "continuer notre mobilisation et de poursuivre nos actions".





C'est pour cela, que nous avons décidé de continuer notre mobilisation et de poursuivre nos actions.



Nous allons continuer le travail participatif et le dialogue déjà engagé avec tous les habitants et les jeunes des quartiers de Saint-Denis.



Nous allons également solliciter les acteurs économiques afin qu'ils puissent venir dans nos quartiers, nous rencontrer, nous expliquer les enjeux pour demain, pou nou fé ensemble.



Malgré les annonces faites par Mme GIRARDIN depuis le 28 novembre, toutes nos revendications sont loin d'être satisfaites. Notre volonté de changement est profonde et notre détermination à le provoquer est réelle.





