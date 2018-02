St-Denis : Le cimetière de Prima laissé à l'abandon ?

Le collectif "Société civile St-Denis" publie sur sa page Facebook des photos qui interpellent.On y voit les tombes du cimetière du centre funéraire de Prima totalement envahies par les herbes folles.Manifestement, le cimetière est laissé à l'abandon. Et on se demande comment font les familles pour accéder aux tombes de leurs défunts.Il serait temps que les services de la mairie et de l'intercommunalité fassent le nécessaire pour permettre aux proches de rendre hommage à leurs chers disparus.