St-Denis : Le centre des finances publiques de la rue Amiral Lacaze fermé pour cause d'amiante

Ce lundi 22 octobre, la direction des Finances publiques s'est déplacée sur le site de la rue Amiral Lacaze à Saint-Denis et a informé les agents présents de l'évacuation du site et de sa fermeture. En cause, la détection d'amiante. Le site restera fermé jusqu'à communication des résultats des prélèvements réalisés le 17 octobre. Les résultats sont attendus en début de cette semaine, indique la CGTR Finances publiques.



"Le 12 octobre 2018, La Direction régionale de Finances publiques a informé les représentants du CHSCT de la présence de matériaux et de produits contenant de l'amiante sur le crépi/enduit du mur extérieur du Centre des Finances publiques du 4 rue Lacaze à Saint-Denis. Cette zone concerne des travaux immobiliers en vue de la réinstallation d'un service. Des travaux de perçage de ce mur pour la création de portes et de fenêtres sont intervenus dans la semaine du 1er au 5 octobre 2018 avant la communication des résultats d'un diagnostic amiante avant travaux", rappelle le syndicat.



Ces travaux, altérant la matière, ont pu exposer les agents présents sur site et circulant dans la zone occupée par les travaux. Pour la CGTR-Finances publiques, "il est irresponsable d'avoir procédé aux travaux avant même d'avoir le résultat des prélèvements effectués par carottage dans le cadre de ce diagnostic."



Le 17 octobre dernier, la CGTR Finances Publiques avait invité les agents du site de Lacaze à exercer leur droit de retrait jusqu'à la communication des résultats des mesures d'empoussièrement effectués le jour même, et de l'expertise du médecin de prévention, au titre de la notion de "danger grave et imminent".



Pour la CGTR Finances Publiques, cette fermeture "ne fait que renforcer [sa] certitude sur l'exposition des agents et des usagers à la fibre d'amiante et ce depuis le 1er octobre ! Quelles en seront les conséquences sur leur santé ?", questionne le syndicat.

