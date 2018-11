St-Denis : Le boulevard Sud toujours bloqué par une voiture et des poubelles en feu

Les forces de l'ordre sont intervenues au niveau du rond point de la salle Candin pour repousser les manifestants mais n'ont pas dégagé la voiture carbonisée et les poubelles en feu qui barrent encore le boulevard Sud au niveau du rond point du Moufia, dans les deux sens de circulation.



Les voitures préfèrent faire demi-tour et empruntent le boulevard Sud à contre-sens pour essayer de trouver une autre issue. Ils peuvent en effet contourner en passant par les petites rues parallèles, mais sont encore gênées un peu plus loin au niveau de la salle Candin.