La grande Une St-Denis: Le Lycée l’Horizon fermé après trois départs de feu

C’est à 5h45 du matin, alors qu’il prenait son poste au sein de l’établissement, qu’un agent de lycée l’Horizon découvre deux départs de feu : une poubelle grise et des toilettes réservées aux élèves sont en proie aux flammes.



Les pompiers et la police sont immédiatement appelés, et les débuts d’incendie sont très rapidement circonscrits.



Mais une fois sur place, ils découvrent un troisième départ de feu: une salle de classe banalisée contenant tables, chaises, et un ordinateur. Les flammes sont rapidement éteintes, mais l’intérieur de la salle est, lui, complètement détruit.



En raison de l’odeur très désagréable et persistante dans le lycée, le chef d’établissement a décidé de suspendre l’accueil des élèves ainsi que du personnel ce jour. Les élèves se rendant au lycée en bus ont eux été accueillis en attendant que soit organisé leur retour à la maison avec leurs familles.



D’ici peu, tout l’espace du lycée devrait être laissé libre aux enquêteurs, désormais à la recherche du moindre indice pouvant aider à identifier les auteurs de ces départs d’incendie très probablement criminels. Charlotte Molina Lu 1209 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur