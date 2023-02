Communiqué St-Denis : La seconde édition du Fées-Tival Geek et Associations 2023 de retour le 19 mars prochain

Bonne nouvelle ! Le Fées-Tival Geek et Associations 2023 revient pour sa seconde édition le dimanche 19 mars prochain. L'évènement, qui se déroulera sur la place du téléphérique Bancoul de 10h à 19h, accueillera plus de 30 exposants dont Keypop Store, Otaku.re, Magic Rictus, La voie des bulles Nord, Rising Sun et bien d’autres seront présents pour vous accueillir et partager leur passion. Par NP - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 07:52

La plus grosse scène KPOP Dance de toute la Réunion avec plus de 15 groupes dont les Royal Tigerz, les Lilith, les Maknae ainsi que des Solos !

Deux défilés de Cosplay (moins de 11 ans et plus de 11 ans), 1 concours Cosplay spécial et unique !



Avec ses partenaires La Mairie de Saint-Denis, La Cinor, Le Papang et CITALIS, les organisateurs vous invitent à y participer et découvrir les passionnés de la POP Culture !