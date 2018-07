St-Denis: La poste en grève reconductible demain à l'appel de L'UNSA Postes

Un préavis de grève reconductible a été déposé par le syndicat UNSA Postes à partir de demain matin suite à une décision de la direction de modifier, sans préavis, le mode de recrutement des agents en CDD ayant suivi une formation en Contrat-Pro pendant une année.



Un test psychotechnique est à l'origine du désaccord. Ces agents ont suivi comme prévu une formation de 12 mois obligatoire à l'issue de laquelle, un contrat à durée indéterminé devait leur être proposé. Il y a quelques semaines, un test psychotechnique ainsi qu'un oral ont été décidés par la direction venant s'ajouter à la validation de cette formation.



Les agents se sont donc vu dans l'obligation de se soumettre à ces nouveaux tests pour valider leur formation et obtenir le CDI qui leur était promis. Autre point, les agents ayant échoué se retrouvent sans travail et sans possibilité de repasser ces tests avant 18 mois.



Des propositions entre la direction de la Poste et le syndicat sont en cours. L'UNSA Poste demande l'intégration des agents ayant satisfaits aux conditions initiales de début de formation et accepte l'option du test psychotechnique et de l'orale pour les futures formations.