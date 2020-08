A la Une . St-Denis : La liste des établissements scolaires qui resteront fermés pour la rentrée

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a annoncé lors d'une conférence de presse exceptionnelle, la liste des écoles dont l'accueil des enfants est différé au 24 août 2020. 14 écoles maternelles et élémentaires sont concernées : Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 16:54 | Lu 1059 fois

Pour le quartier du Bas de la Rivière et Petite-Île :



- École maternelle Petite Île

- École maternelle Rivière 2

- École élémentaire Jules Reydellet A

- École élémentaire Jules Reydellet B

- École maternelle Ylang Ylang



Pour le quartier de Sainte-Clotilde :



- École élémentaire Les Lilas

- École maternelle Claude Debussy

- École primaire Jean-Baptiste Bossard

- École maternelle Vauban

- École maternelle Champ-Fleuri

- École élémentaire Champ Fleuri

- École maternelle Jacarandas

- École élémentaire Les Tamarins

- École maternelle Les Tamarins



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité