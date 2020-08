St-Denis : L'opposition demande à Ericka Bareigts d'imposer le port du masque dans les rues

Nous apprenons par la presse que le COVID-19 s’est implanté en formant plusieurs clusters depuis le mois de juillet dernier sur Saint-Denis. Centres aérés, marché forain, festivités communautaires, etc. Autant d’évènements organisés par la mairie de Saint-Denis qui ont été maintenus de manière totalement inconsciente et risquée alors que des services administratifs internes à la mairie ont été fermés ou confinés par mesure de prévention.



A J-3 de la rentrée scolaire, Madame la Maire n’a décidé de prendre aucune mesure de prévention ni aucun dispositif de lutte contre le virus pour protéger la population dionysienne.



Ce n’est qu’après ses vacances que Madame la Maire décide finalement de réagir en privilégiant la communication politicienne plutôt que de répondre aux vives inquiétudes des Dionysiennes et des Dionysiens.



Au lieu de faire la leçon aux Réunionnais et de renvoyer systématiquement la faute et la responsabilité de la décision sur Saint-Denis à Monsieur le Préfet, nous, élus de l’opposition municipale de Saint-Denis demandons à Madame Bareigts :



1- De fermer immédiatement les services administratifs de la mairie de Saint-Denis dans lesquels des cas contacts sont repérés ;



2- D’adopter un arrêté municipal obligeant dès aujourd’hui le port du masque dans toutes les rues de Saint-Denis ;



3- De demander à tous les agents administratifs de se faire tester sur la base du volontariat et de rappeler toutes les personnes et tous les clients qui ont assisté ou participé aux diverses festivités et marché forain organisés par la mairie.



Le groupe Saint-Denis 2026