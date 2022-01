A la Une . St-Denis : L'incendiaire présumé des voitures brûlées nie être l'auteur

Ce vendredi, Reza V.comparaissait devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour l'incendie de plusieurs voitures dans un quartier du chef-lieu, ainsi que différents autres départs de feu. Des éléments troublants ont été découverts à son domicile au moment de son interpellation par le Raid, mais le prévenu nie être l'auteur des faits. Par Régis Labrousse - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 15:15





Reza V., né en 1981, est poursuivi pour détention d'armes, dégradation de bien en récidive et destruction de bien par incendie. Sous le coup d'un sursis probatoire, le trentenaire souffre d'une addiction au cannabis. Dans sa cave, des armes de catégories B et C ont été découvertes. Selon ses dires, celles-ci appartiendraient à son grand-père.



Un mois après l'incendie de La Marina



Son avocat Me Ibrahim Akhoun ayant demandé un délai pour préparer la défense de son client, la question de son éventuel placement en détention provisoire s'est posée. Pour le parquet, un mois après l'incendie meurtrier qui s'est produit dans l'immeuble de La Marina à Montgaillard, "incendier des voitures relève de la provocation". D'autant plus que le prévenu est décrit comme "un caractériel et un délinquant" par le voisinage.



Réza V. a nié les faits qui lui sont reprochés. Pourtant, ses fenêtres donneraient très exactement sur le lieu où les voitures ont été brûlées et à son domicile, des documents contenant des éléments de repérage de ces dernières auraient été retrouvés. Pour ces raisons, la procureure de la République a requis son maintien en détention avant son procès.



Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi cet avis. Reza V. est incarcéré à la maison d'arrêt de Domenjod jusqu'à la date de la prochaine audience prévue le 9 mars 2021.



