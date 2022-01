St-Denis : L'incendiaire présumé d'une dizaine de voitures interpellé par le Raid

Ce lundi en fin de journée, le Raid a été déployé afin d'appréhender un habitant de la résidence Tourette, dans la rue homonyme. Le suspect est soupçonné d'être l'incendiaire d'une dizaine de véhicules et d'être à l'origine de six départs de feu dans le courant de la semaine dernière. Présumé dangereux, les forces de l'ordre ont choisi de déployer des moyens importants pour assurer la sécurité des autres habitants de l'immeuble.



Le mis en cause est placé en garde à vue et va devoir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés avant éventuellement d'avoir maille à partir avec la justice.