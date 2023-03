A la Une .. St-Denis : L'ex-Best Western laissera place à un Radisson

Le front de mer dionysien poursuit sa mue du côté du Barachois. L'ex-Best Western de Saint-Denis, actuellement en travaux à proximité du casino, laissera prochainement place à un établissement hôtelier 4 étoiles + de la chaîne Radisson. L'ouverture est prévue d'ici fin juin. Par NP - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 16:37

Comme rapporté par la municipalité dionysienne, "d'une simple rénovation c'est une restructuration totale qui s'est opérée sur l'ancien établissement". En effet, le futur 4 étoiles +, qui a gardé une bonne partie de l'existant, comportera un total de 116 chambres et de 8 suites, de deux à chaque étage. Par ailleurs, deux parkings souterrains ont notamment été créés et de nouvelles places PMR vont voir le jour. Le bâtiment disposera par ailleurs de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de chauffage de nuit, afin de limiter au maximum les coûts. Cet hôtel offrira également un espace coworking, plusieurs salles de réunion de taille différente, une piscine avec jacuzzi, une salle de réception ou encore une salle de fitness.



Dans les chambres, et alors que l'ensemble des hôtels Radisson possède la même ligne directrice concernant la décoration, celui de Saint-Denis a malgré tout su garder une certaine touche locale, avec notamment des photos de portraits et paysages réunionnais vont être intégrées aux têtes de lit.



Pour la partie restauration, les clients du complexe hôtelier n'auront que l'embarras du choix avec deux restaurants, dont une offrant une partie extérieure, sans oublier une cuisine sur un rooftop pouvant accueillir 200 personnes. Un bar cosy et un salon piscine viendront également compléter l’offre pour les futurs clients. À l'image du Dina Morgabine situé à quelques encablures du futur Radisson, la création de cet espace lounge a été pensée pour offrir aux hôtes un coucher de soleil sur le chef-lieu.



L'installation de ce type de complexe hôtelier sur le front de mer dionysien coïncide avec la volonté municipale d'ouvrir le chef-lieu vers la mer, explique la collectivité, "tout en poursuivant son ambition d'hyperproximité". En effet, plus d'une 80 salariés ont d'ores et déjà été recrutés, un job dating va être prochainement organisé par la municipalité et Pôle emploi pour venir compléter les effectifs.