St-Denis: Inauguration du groupe d'habitations Saphir

Ce mercredi eu lieu l'inauguration du groupe d'habitations Saphir à Saint-Denis, en présence de David Elba, Elu du secteur, Monique Orphé, élue à l'habitat à la mairie de Saint-Denis et Valérie Lenormand, Directrice du Développement à la SHLMR.



La résidence est composée de deux bâtiments de six étages comprenant 47 logements sociaux, allant du T2 au T5, et 47 places de parkings couvertes.



Le chantier a duré 18 mois et généré 30 emplois équivalent temps plein. Le coût global de l'opération s'élève à 8,5 millions d'euros.