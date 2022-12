Communiqué St-Denis : Inauguration de la passerelle Sagoutiers et du pont de la Trinité

Après près d’un an de travaux, les ponts Sagoutier et de la Trinité ont été inaugurés ce jeudi 1er décembre, en présence de la maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts, les élues de secteur Marie-Annick Andamaye et Brigitte Adame ou encore les élèves des écoles Henri Dunant, Candide Azema B et du collège de Montgaillard. Un budget de 2,3 millions d’euros a été engagé pour renforcer et agrandir ces deux ponts, respectivement 800.000 euros pour le pont Sagoutier et 1,8 million pour le pont de la Trinité et les aménagements aux alentours comme le parking et l’Église de la Trinité. Par NP - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 08:01

Ces travaux d’envergure, débutés en septembre 2021, ont notamment été opérés afin de réduire le coma circulatoire présent dans les quartiers de Montgaillard et de la Providence et ainsi offrir un quotidien plus sécurisé et serein aux usagers de la route. Que ce soit pour les automobilistes, les bus, les piétons, les cyclistes ou encore en cas de fortes intempéries, il était devenu urgent de réhabiliter ces axes stratégiques et ces structures datant d’une cinquantaine d’années. Dans sa volonté de faire de Saint-Denis une ville verte et plus mobile, il était également nécessaire de réaménager l’espace afin de faciliter le déplacement à vélo dans le quartier. Les travaux ont dû faire face à plusieurs difficultés, comme l’exiguïté du lieu étant tous deux à un carrefour entre deux quartiers ou encore les nombreuses liaisons sous le pont. La préoccupation première et permanente était donc que les usagers soient le moins gênés possibles. Aujourd’hui, ils ont tous deux été entièrement reconstitués afin d’assurer pleinement leur sécurité.



Faire participer les Dionysien.ne.s et les faire s’impliquer dans le changement de leur quartier est primordial pour la mandature. C’est pourquoi, Saint-Denis, ville d’hyper-proximité, a poursuivi sa démarche de démocratie participative avec des concertations publiques pour sonder les attentes et les réticences de chacun. Le nouveau visage de Saint-Denis se fait ainsi en coconstruit avec ses habitant.e.s. Ces ponts transformés vont pouvoir redonner une nouvelle dynamique aux quartiers.



Éricka Bareigts, Maire de Saint-Denis : « On ne construit pas simplement un pont, on construit un outil de lien entre les gens. Il permet de réunir les habitants entre eux et de faciliter leurs déplacements entre les quartiers adjacents, ça a du sens. C’est un coût important, mais nécessaire. Il est important que les Dionysien. ne.s sachent où part leur argent, qu’ils voient qu’il est utilisé à bon escient pour l’avenir. »