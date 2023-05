A la Une . St-Denis : Il vole le véhicule de l'auto-école et mord l'oreille d'un policier

Une journée délirante a valu à Farouk A. de comparaitre devant le tribunal correctionnel du chef-lieu. Le 14 septembre dernier, le moniteur de l'école dans laquelle il prenait des leçons de conduite lui avait confié les clés d'une voiture afin qu'il s'installe et procède aux réglages. Mais rien ne s'était passé comme prévu. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 07:00

Que s’est-il passé dans la tête de Farouk A. ce 14 septembre 2022 ? Lui-même n’en sait rien. Devant les magistrats du tribunal correctionnel ce mardi après-midi, le jeune homme de 25 promet que : "Mi la pas fait exprès". Cela paraît incroyable puisque le jour des faits, alors qu’il allait prendre une leçon de conduite, Farouk, qui venait de récupérer les clés d'un véhicule des mains de son moniteur, n’est pas allé s'installer dans la voiture, ni faire les premiers réglages avant sa leçon.



Bien au contraire. Il a pris le véhicule et, sans permis de conduire, il s’est enfui dans les rues de Saint-Denis vers 15 heures. Quelques heures plus tard, à 19h30, Farouk a été repéré par les policiers de la brigade anti-criminalité car il conduisait de façon dangereuse le même véhicule dérobé un peu plus tôt. Farouk était alcoolisé. Il roulait à vive allure et a été surpris en train d'effectuer un dépassement dangereux.

Mais ce n’est pas tout. Interpellé et placé en garde à vue, Farouk va péter les plombs dans la geôle du commissariat de Malartic. Fou furieux, il s'est mis à taper contre les murs de la cellule, à hurler torse-nu qu'il "voulait rentrer chez lui". Venu tenter de le calmer, un fonctionnaire a été blessé. En renfort, le chef de poste a été mordu à l'oreille. Il a fallu l'intervention de deux autres collègues pour parvenir à le maîtriser le Dionysien.



Face aux questions du président de l’audience, Farouk indique, l’air candide : "Mi lé pa comme ça". Un psychiatre a été dépêché afin de l’examiner. Son certificat indique que le prévenu ne souffre d’aucun troubles psychiatrique. "Vous êtes comme un enfant. Sans aucune limite. Vous pensez que vous pouvez imposer à tout le monde votre volonté. Son comportement est inquiétant", commente la représentante de la société, proposant au tribunal de prononcer la peine de six mois de prison ferme assortis de 1000 € d’amende, d’une interdiction de conduire pendant un an et d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.



Finalement, le jeune homme au casier judiciaire vierge qui accepte de faire un travail d’intérêt général est condamné à 105 heures de TIG et 8 mois de prison avec sursis simple. Il devra indemniser les agents blessé à hauteur de 600 euros chacun.