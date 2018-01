St-Denis: Il s’empare de la Porsche d’un vendeur de voitures "escroc"

"C’est moi qui me fait escroquer et c’est moi qui suis ici !" s’est indigné Marc F., devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce mardi. L’homme de 33 ans comparaissait pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, ainsi que son dalon, Giovanni B. Le gérant d’un parc automobile de Saint-Denis leur aurait vendu des voitures "en mauvais état qu’il avait maquillées". Un véhicule à plus de 1200 euros pour Giovanni B et une de plus de 24.000 euros pour Marc F. qui dit avoir perdu son emploi, faute de transport. Giovanni B. aurait quant à lui vu le vendeur de voiture et quatre individus prendre le véhicule de chez lui. "J’ai payé les réparations, jamais eu de remboursement et j’ai perdu la voiture", raconte-t-il.



Après avoir attendu leurs remboursements pendant plusieurs semaines, les deux hommes, accompagnés de deux autres, ont fait irruption le 27 avril 2017 dans le bureau du gérant "escroc" en le menaçant. "Oui on était en colère !" avoue Marc F. qui en s’énervant aurait cassé l’Iphone du gérant mais aurait déduit le prix du téléphone de la somme qui lui était due. Honnête… Donc peut-être ne ment-il pas lorsqu’il dit avoir forcé la main du gérant pour qu'il lui donne sa Porsche pendant quelques jours, afin de garantir que le gérant lui rembourse ses 24.000 euros.



L’avocate de Giovanni B. énumère les erreurs de procédure à la fois au sein de la gendarmerie de Saint-Benoît que du commissariat Malartic. Elle dénonce la mise en garde à vue des deux hommes "sans que personne ne sache pourquoi".



"Je suis accusé d’extorsion alors que je me trouve dans une galère incroyable", répète Marc F, furieux, insistant qu’il n’a pas volé la Porsche. Sont-ils les vraies victimes ?



Les deux "victimes d'escroquerie" seront finalement entendues. Le tribunal ayant décidé de prononcer la relaxe pour les deux hommes.