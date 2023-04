A la Une . St-Denis : Il rêve de remporter le jackpot la nuit et gagne un million d'euros le lendemain

Un Réunionnais a décroché le gros lot au début du mois d'avril. Le Dionysien a empoché un million d'euros après avoir joué au Millionnaire. Un ticket gagnant qu'il a acheté après avoir rêvé du jackpot. Par La rédaction - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 14:09

"J'avais rêvé la veille que je remportais le jackpot de l'Euromillions", a expliqué le joueur vingtenaire à la Française des Jeux. Il affirme que son rêve était très clair et précis.



Il explique que ce rêve lui a donné envie de tenter sa chance au moment de faire son plein d'essence. Il a donc ajouté exceptionnellement un jeu de grattage Le Millionnaire à sa grille habituelle d'Euromillions. Et il découvre quelques minutes plus tard qu'il a remporté le gros lot !



Le jeune a confié à la Française des jeux vouloir améliorer son cadre de vie et faire fructifier son pactole fraîchement acquis.