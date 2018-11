St-Denis: Il frappe sa femme et se fracture la main !

Ensemble depuis plus de huit ans, ce couple dionysien bat désormais de l'aile.



Lors de la soirée de vendredi soir, l'homme, âgé de 30 ans, a été pris d'une colère noire. Il s'en est pris à la mère de ses deux enfants, âgée de 39 ans.



Des claques fusent et la femme n'a pas le temps de les contrer. Pas étonnant. Son compagnon, âgé d'une trentaine d'années, est un beau bébé de 1,94 m et très sportif. Cet épisode de baffes s'est conclu par une fracture de la main pour lui.



Malgré cette première scène de violence, l'homme n'a pas hésité à revenir à la charge le lendemain matin. Il a de nouveau frappé sa femme, cette fois-ci avec une bouteille. Heureusement, celle-ci était en plastique, mais la femme a tout de même été blessée à la lèvre avec le bouchon.



Résultat: la mère de famille écope de dix jours d'ITT. L'homme a, quant à lui, été placé en garde à vue à Malartic et "le parquet devrait décider des suites judiciaires à donner à ces violences conjugales aujourd'hui", précise le JIR.