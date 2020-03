St-Denis: Il brûle tranquillement 3 feux devant un commissaire de police

En pleine restriction de circulation pour cause de coronavirus, il y a certaines personnes qui refusent de modifier leur comportement. Qu'à cela ne tienne, parfois le karma vous rattrape et c'est exactement ce qu'il s'est passé ce matin pour un conducteur dionysien. Alors qu'il circule en direction de Sainte-Marie sur le boulevard Sud, un jeune homme, qui roule tranquillement, grille un premier feu. Sans le savoir, il se trouve devant le commissaire Jérôme Besse, chef du SIAAP (Service d'Intervention d'Aide et d'Assistance à la Population), qui se déplace en civil à bord d'un véhicule banalisé.



Le jeune poursuit sa route et, se pensant à l'abri des regards indiscrets, remet ça une deuxième fois puis une troisième fois. Il est finalement stoppé par le chef du SIAAP au niveau du rond-point de la tranchée couverte. Après avoir été contrôlé puis mis en sécurité hors de la chaussée, il s'avère qu'en plus, son autorisation de circuler n'était pas à jour.



Au final, il est verbalisé pour franchissement de feu rouge - les deux premiers n'ont pas été retenus - et déplacement hors du domicile interdit dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Cette journée lui aura coûté 2 fois 135€ et 4 points seront retirés de son permis de conduire.