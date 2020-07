A la Une . St-Denis : Il attaque deux femmes en pleine rue sans raison

Avant-hier, un marginal s'en est pris à deux femmes, rue de Paris, sans raison. Il n'en est manifestement pas à son premier coup. Par Soe Hitchon - Publié le Samedi 18 Juillet 2020 à 10:10 | Lu 723 fois

Mercredi à 7h30, deux femmes se trouvaient rue de Paris à Saint-Denis, s'en allant vers leur travail. Rien de plus normal. Mais les choses tournent mal lorsqu'un homme surgit. Il donne un coup de pied à l'une d'elle, dans le tibia. L'autre se prend un coup de pied dans la cuisse puis et projetée au sol.



"Une agression dont on peine à comprendre le sens", avoue la procureure ce vendredi. L'homme de 37 ans était jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Saint-Denis. "Violent en permanence", déclare la procureure. En effet, son casier judiciaire contient 26 condamnations depuis 2002. Un "marginalisé" dont la dernière détention date de 2018.



Ce matin-là, il est agacé et il a bu. La scène est choquante à la fois pour les victimes que pour les passants qui témoignent. Devant le tribunal, il s'excuse. Son casier judiciaire comptera une 27ème condamnation de 30 mois de prison.



