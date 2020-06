Politique St-Denis : Gino Ponimballom apporte son soutien à Didier Robert

L'ex-conseiller général de la Montagne et anciennement très proche de Nassimah Dindar nous a fait parvenir un communiqué de soutien à la liste conduite par Didier Robert car, dit-il, il ne peut cautionner "l'union mangé cochon" que celle qu'il a longtemps soutenue vient de nouer avec Ericka Bareigts.

Gino Ponimballom parle en connaissance de cause puisqu'il avait lui même conclu un accord du même type, en compagnie d'Ibrahim Dindar déjà, avec Gilbert Annette pour gagner les élections municipales de 2008, ce qui lui avait permis de devenir 5ème adjoint, avant de quitter la majorité municipale très fâché contre les méthodes du maire socialiste.

Au conseil général, toujours pour suivre la stratégie mise en place par Nassimah Dindar, il avait participé à la gestion du Département au sein d'une majorité composée d'élus du centre proches de l'actuelle sénatrice, et de membres du PS et du PCR.

Gino Ponimballom était aussi membre du groupe politique local "Entente Réunion-MoDem”, aux côtés notamment de Thierry Robert et de Michel Dennemont.

Ci-dessous son communiqué : Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 17:14 | Lu 416 fois

Dans le cadre du deuxième tour des élections municipales de Saint-Denis.



Ayant une affection particulière pour chaque Montagnard et chaque Dionysien, j’apporte mon soutien à la liste conduite par Didier Robert.



Je demande à chacun de se mobiliser et de voter Didier Robert.



Sincères amitiés à chacun de vous.



Gino PONIN BALLOM



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur