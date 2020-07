A la Une . St-Denis : Gilbert Annette transmet les clés de la mairie

Jour de passation de pouvoir et d'installation du nouveau conseil municipal à Saint-Denis. Éricka Bareigts, tête de liste "Saint-Denis pour tous" s'apprête à prendre officiellement les rêne de la municipalité du chef-lieu. Une installation qui se déroule à la Nordev.

L’émotion était forte à la Nordev pour ce conseil municipal d’installation. Après douze ans à la tête de la mairie, Gilbert Annette a transmis le témoin à sa protégée de toujours Ericka Bareigts.



Dans son discours, l’ancienne ministre a félicité ses trois collègues femmes également élues à la tête d’une commune. "C’est un signe. Un premier signe, peut-être, du tournant attendu", a-t-elle souligné.



La nouvelle maire de Saint-Denis a également confirmé son souhait d’installer des Comités d’Action Citoyenne et rappelle son engagement pour l’éthique, symbolisé une signature de la Charte Éthique de l’élu dès qu’elle le pourra. L’édile a rappelé son engagement à lutter contre la pauvreté et l’aide aux petites entreprises.



Enfin, Ericka Bareigts a proclamé son ambition d’une ville urbaine agricole avec l’installation de 150 nouveaux agriculteurs pour 200 ha d’agriculture bio ou raisonnée ainsi que l’implantation de jardins partagés partout dans les quartiers.















