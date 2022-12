A la Une . St-Denis : Femmes guerrières aux Camélias

Ce dimanche, à l’académie des Camélias était organisée la journée "Femmes guerrières" avec la championne du monde de MMA Samantha Jean-François. L’occasion pour nombre de participantes de découvrir ce sport de combat très en vogue mais aussi la danse africaine et bien d’autres disciplines. Par Pierre Marchal - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 17:44

Organisée par Gaël Grimaud et son équipe, la journée "Femmes guerrières" a débuté avec des séances de yogalates avec Marion Mancini et de l’animal flow dispensé par Elodie Grimaud afin de bien prendre possession de son corps. S’en est suivi un atelier de danse africaine avec la très énergique Marie Daf. Peu après Samantha Jean-François prenait le relais pour initier les participantes à la pratique du MMA. Sans cage et sans gants mais avec le sourire et beaucoup de générosité.



A 35 ans, Samantha Jean-François, est championne du monde de Hexagone MMA. Pour elle, l'aventure des arts-martiaux mixtes a débuté il y neuf ans. Native de la Réunion, Samantha décide de quitter l'île son sac sur le dos pour Marseille.

À son arrivée, la passion pour la MMA continue et très vite, elle décide d'arrêter de travailler pour en vivre pleinement. Femme forte, ambitieuse, maman d'un jeune petit garçon. Samantha s'investit dans son association pour les femmes qui lutte contre les violences conjugales.



Elle devient championne du monde de MMA lors de l'évènement Hexagone MMA de Dubaï, évènement particulier car dédié à la femme. Championne de France K1 en 2015, elle décroche en 2022 le titre de championne du monde hexagone MMA après celui de championne d'Europe Grappling.