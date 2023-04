St-Denis : Encore une mule transportant de la cocaïne interpellée à l'aéroport

Dimanche 16 avril dernier, une jeune métropolitaine âgée de 20 ans a été marquée par le chien de la brigade des stupéfiants alors qu'elle récupérait ses bagages à l'arrivée du vol en provenance de Paris. Par précaution, les agents des douanes ont vérifié son bagage de soute et y ont découvert 500 grammes de cocaïne qui, selon nos informations, n'étaient même pas dissimulés.



Placée en garde à vue, la version servie par la mule présumée aurait évolué au fur et à mesure de ses auditions. Alors qu'elle avait affirmé avoir pris les transports en commun pour atteindre l'aérogare de Paris, les caméras de surveillance ont immortalisé son arrivée en voiture en compagnie de celui qui pourrait être un commanditaire.



La jeune femme n'était jamais venue à La Réunion et, comme ses prédécesseurs, elle aurait accepté de transporter la poudre blanche qu'elle devait acheminer jusque dans l'Ouest du département afin de gagner rapidement quelques centaines d'euros.



La mise en cause qui risque 10 ans de prison pour ces faits, sera présentée au parquet de St-Denis en vue d'une comparution immédiate ce vendredi.