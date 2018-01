A la Une ... St-Denis : En 15 jours, il est contrôlé deux fois positif au volant et sans permis

Jugé ce matin en comparution immédiate, un homme de 34 ans répondait à deux accusations similaires pour des faits espacés de 12 jours. Conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis.



Le 1er janvier, alors que les pompiers interviennent sur un sinistre, l'homme qui est présent sur les lieux et visiblement alcoolisé, s'en prend aux secouristes et les menace empêchant et retardant leur intervention.



La police arrive et interpelle l'individu au volant de sa voiture. Après les vérifications d'usage, il en ressort un taux d'alcoolémie de 0,71 mg/l d'air expiré. Il explique à la cour que ce n'était pas lui mais des enfants qui empêchaient les pompiers d'intervenir. Sauf que les témoignages des pompiers concordent et diffèrent de sa version.



Le 13 janvier, à St-Denis, une patrouille de police est arrêtée à un feu lorsque le conducteur voit arriver dans son rétroviseur un Seat à vive allure. Le conducteur s'arrête derrière la voiture de police lorsque soudainement la Seat part en marche arrière et tente de fuir. S'en suit une course poursuite dans les rues de St-Denis avec vitesse élevée et feu grillé.



L'individu fini par être bloqué par la circulation et entouré par la police. Après avoir calé, l'homme tentera à nouveau de redémarrer plusieurs fois afin de fuir. Un policier sortira alors son arme de service et le tiendra en respect pour sécuriser l'intervention.



Interpellé et placé en garde à vue, l'homme explique alors à la cour "j'ai eu peur, je sors de prison, j'ai cru que ce n'était pas de vrais policiers" ce à quoi le président répond "je ne savais pas que c'était mardi gras". Il explique ensuite que la voiture a été volée. Il dit l'avoir retrouvé et récupéré devant une boite de nuit prenant à témoin sa compagne. Elle expliquera aux policiers pendant son audition qu'il lui a pris les clés de la voiture à son insu car il était fortement alcoolisé. En effet, cette fois encore, il est contrôlé à 0,57 mg/l d'air expiré et toujours sans permis de conduire.



L'homme qui cumule 18 mentions sur son casier dont 6 pour des faits de conduite en état alcoolique et sans permis, est sorti de prison le 6 novembre dernier. Il clame qu'il va changer et argumente preuve à l'appui qu'il a même trouvé un CDI qui débute ... aujourd'hui !



La cour se retire et revient moins de 5 minutes plus tard. Il est déclaré coupable et retourne 12 mois en prison avec mandat de dépôt.





