St-Denis: Elle poignarde son compagnon pour une télé trop forte

Alors qu'un couple était invité chez un ami et passait du bon temps entre rhum et cari, une dispute a démarré au moment où la jeune femme a décidé de faire grimper le volume sonore de la télé.



Cette dispute prend un tout autre tournant, très certainement à cause de l'alcool consommé précédemment. Le jeune homme attrape sa compagne par les cheveux et pour se défendre, cette dernière saisit un couteau et le plante dans le ventre de son compagnon.



"Elle a 2 grammes d'alcool dans le sang", précise le JIR. Elle confie en effet à la barre avoir des problèmes avec l'alcool, qui lui ferait faire n'importe quoi. "J'ai besoin d'aide", déclare-t-elle.



La jeune femme a été présentée en comparution immédiate pour violences avec armes au tribunal correctionnel de Saint-Denis.



Elle n'en est pas à son premier coup d'essai et est finalement condamnée à douze mois de prison, dont six avec sursis et mise à l'épreuve. Elle devra également suivre des soins et trouver une formation.



Quant à son compagnon, "il s'en tire miraculeusement avec une opération et cinq jours d'interruption de travail. La lame a touché le colon, mais pas d'organe vital, vous avez eu beaucoup de chance", souligne le président du tribunal dans les colonnes du JIR.