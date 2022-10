A la Une . St-Denis : Elle le poignarde, il jure que c'est de sa faute

L'alcool s'était invité au sein de ce couple. Une dispute s'était terminée par un coup de couteau. Le compagnon, durement touché au niveau des viscères, avait failli perdre la vie. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 10:16





La victime dans un état critique au moment de sa prise en charge par les secours au deuxième étage de cette résidence située avenue Georges Brassens avait survécu à ses blessures. C'est la mise en cause elle-même qui avait prévenu les pompiers alors que son enfant de 11 mois se trouvait dans le logement au moment du drame. La relation du couple durait depuis environ trois ans. Ophélia F., dans ses premières déclarations, avait confié

Jeudi 17 juin 2021 dans le quartier du Moufia, une dispute avait éclaté au sein d'un couple. La compagne alcoolisée avait saisi un grand de couteau de cuisine et avait frappé à l'abdomen de son compagnon. Après une nuit en cellule de dégrisement, Ophélia F, 26 ans, avait été inculpée et écrouée pour tentative de meurtre.La victime dans un état critique au moment de sa prise en charge par les secours au deuxième étage de cette résidence située avenue Georges Brassens avait survécu à ses blessures. C'est la mise en cause elle-même qui avait prévenu les pompiers alors que son enfant de 11 mois se trouvait dans le logement au moment du drame. La relation du couple durait depuis environ trois ans. Ophélia F., dans ses premières déclarations, avait confié qu'il n'y avait aucune violence au sein du binôme et elle s'était montrée désemparée face à ce geste brutal qu'elle regrettait.

"J'ai crié, puis je me suis avancé"



Ce jeudi, la vingtenaire comparaissait détenue devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Appelé à la barre du prétoire, Gaëtan A., le compagnon, a endossé toute la responsabilité de cet acte qui avait bien failli lui faire perdre la vie. Il a juré au président de l'audience Stéphane Duchemin et à ses assesseurs "avoir crié, puis s'être avancé" vers l'arme que madame aurait saisi "pour plaisanter". La dispute aurait également été provoquée par son penchant pour l'alcool que la mère de famille qui tenait son marmaille dans les bras était en train de lui reprocher.



Un témoignage étonnant et sans doute développé afin de minimiser le geste de la prévenue qui avait pourtant déclaré aux enquêteurs avoir eu un geste de panique. Rien à voir avec une rigolade. 4 ans dont 2 ferme ont été proposés par le représentant de la République alors que les tourtereaux indiquaient vouloir se remettre ensemble. La défense a évoqué la légitime défense, un casier vierge ainsi que 15 mois de détention provisoire.



Le tribunal a condamné Ophélia F. à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis probatoire. La partie ferme ayant déjà été purgée, la jeune mère de famille est sortie de prison. Elle devra soigner son alcoolisme et justifier d'un travail ou d'une formation sans le cadre de son sursis.