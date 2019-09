St-Denis: Du gaz lacrymogène pour les cambrioleurs

Une station service a été la cible d’un cambriolage dans la nuit de mardi à mercredi à St-Denis. En faisant irruption dans les locaux, les malfrats ont déclenché l’alarme puis à distance, l’agent de télésurveillance a activé le dispositif audio puis celui à dissuasion chimique. Du gaz lacrymogène a été envoyé et a fait fuir les cambrioleurs.



Des fournitures ont été volées et des dégradations observées, indique le JIR.



La police et les propriétaires de la station ont été alertés.



Une enquête est ouverte.