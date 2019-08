St-Denis: Direction Domenjod pour le jeune chauffard

A la suite d'une dangereuse course-poursuite avec la police le 23 août dernier dans les rues de Saint-Denis, un jeune homme âgé de 20 ans, déjà condamné par le passé pour une série de vols, a été condamné à un an de prison ferme.



Les policiers de la brigade anti-criminalité avait surpris le jeune conducteur tourner sans mettre son clignotant.



S'engage alors une course poursuite d'une quinzaine de minutes selon la presse écrite locale.



Roulant sans permis, le jeune homme n'avait pas hésité à brûler plusieurs feux rouges et à emprunter des trottoirs. Il sera malgré tout rattrapé par les agents de la BAC.



Ces derniers découvriront que le véhicule était volé, comme la tablette et l'ordinateur qui se trouvaient à l'intérieur. En plus de sa condamnation, le chauffard a vu son permis être révoqué pour une durée de 10 mois.